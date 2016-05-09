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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 10:31 BJT

日本股市：日经指数结束六日连跌逆势上扬，因日圆涨势暂歇

分析师称，上周五公布的美国非农就业报告起初曾推动全球市场下跌，但投资者在进一步观察该数据后，担忧有所减轻。

美国4月非农就业岗位增幅虽然小于预期，但也存在乐观因素，平均时薪和每周平均工时均上升，分析师称聘雇速度总体放缓或削弱对美国加息的预期。

“投资者人气终于回升。只要美元不跌破105日圆关口，日经指数就可能启动反弹，”大和证券股票分析师高桥和宏称。

日本东证股价指数(TOPIX) 33个分项指数中有28个上涨，不动产分项指数领涨，因报告显示在截止2017年3月的年度中这类公司的业绩会比较强劲。

经纪类股表现也强于大盘。

东证股价指数 涨0.5%至1,304.52点，JPX日经400指数 涨0.4%至11,777.51点。(完)

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