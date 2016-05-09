日本股市：日经指数结束六日连跌逆势上扬，因日圆涨势暂歇

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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分析师称，上周五公布的美国非农就业报告起初曾推动全球市场下跌，但投资者在进一步观察该数据后，担忧有所减轻。
美国4月非农就业岗位增幅虽然小于预期，但也存在乐观因素，平均时薪和每周平均工时均上升，分析师称聘雇速度总体放缓或削弱对美国加息的预期。
“投资者人气终于回升。只要美元不跌破105日圆关口，日经指数就可能启动反弹，”大和证券股票分析师高桥和宏称。
日本东证股价指数(TOPIX) 33个分项指数中有28个上涨，不动产分项指数领涨，因报告显示在截止2017年3月的年度中这类公司的业绩会比较强劲。
经纪类股表现也强于大盘。
东证股价指数 涨0.5%至1,304.52点，JPX日经400指数 涨0.4%至11,777.51点。(完)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5