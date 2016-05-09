芝加哥期市：大豆期货连续第二日上涨，因预计中国需求旺盛

以下是0146GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 移动均值 移动均值 CBOT小麦 465.50 1.75 +0.38% +0.49% 477.39 32 CBOT玉米 379.75 2.25 +0.60% +1.61% 376.26 47 CBOT大豆 1039.00 4.25 +0.41% +2.64% 979.11 64 CBOT稻米 $11.17 -$0.24 -2.10% -1.80% $10.66 73 美国原油 $45.56 $0.90 +2.02% +2.80% $41.51 67 汇率 欧元/美元 $1.140 $0.000 -0.04% -0.05% 美元/澳元 0.738 0.002 +0.22% -1.13% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 龚芳/张涛)