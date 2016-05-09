版本:
中国
货币新闻 | 2016年 5月 9日 星期一 10:23 BJT

芝加哥期市：大豆期货连续第二日上涨，因预计中国需求旺盛

以下是0146GMT报价：

      合约              价格     变动     涨跌%    两日      30日    RSI
                                                 移动均值  移动均值
    CBOT小麦           465.50     1.75  +0.38%    +0.49%     477.39   32
    CBOT玉米           379.75     2.25  +0.60%    +1.61%     376.26   47
    CBOT大豆          1039.00     4.25  +0.41%    +2.64%     979.11   64
    CBOT稻米           $11.17   -$0.24  -2.10%    -1.80%     $10.66   73
    美国原油           $45.56    $0.90  +2.02%    +2.80%     $41.51   67
    汇率
    欧元/美元          $1.140   $0.000  -0.04%    -0.05%
    美元/澳元           0.738    0.002  +0.22%    -1.13% 

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
     
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 徐文焰/陈宗琦；审校 龚芳/张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐