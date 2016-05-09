《美国上市公司业绩公布日程表》--5月9日至5月16日

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
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路透5月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 09-05-2016 BMO TSN.N Q2 2016 Tyson Foods Inc 09-05-2016 BMO HCP.N Q1 2016 HCP Inc 09-05-2016 BMO AES.N Q1 2016 AES Corp 09-05-2016 BMO XEL.N Q1 2016 Xcel Energy Inc 09-05-2016 AMC IFF.N Q1 2016 International Flavors & Fragrances Inc 09-05-2016 AMC DNB.N Q1 2016 Dun & Bradstreet Corp 10-05-2016 BMO AGN.N Q1 2016 艾尔建(Allergan) 10-05-2016 BMO CNP.N Q1 2016 CenterPoint Energy Inc 10-05-2016 AMC EA.OQ Q4 2016 艺电(Electronic Arts) 10-05-2016 AMC DIS.N Q2 2016 迪士尼(Walt Disney) 11-05-2016 BMO M.N Q1 2016 Macys Inc 11-05-2016 BMO AEE.N Q1 2016 Ameren Corp 11-05-2016 AMC CA.OQ Q4 2016 CA Inc 12-05-2016 BMO KSS.N Q1 2016 Kohls Corp 12-05-2016 BMO PRGO.N Q1 2016 (Calendar) Perrigo Company PLC 12-05-2016 BMO RL.N Q4 2016 Ralph Lauren Corp 12-05-2016 BMO SYMC.OQ Q4 2016 赛门铁克(Symantec) 12-05-2016 AMC JWN.N Q1 2016 Nordstrom 12-05-2016 AMC NVDA.OQ Q1 2017 英伟达(Nvidia) 16-05-2016 20-05-2016 BMO SPLS.OQ Q1 2016 Staples Inc 16-05-2016 AMC A.N Q2 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 张荻)
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(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5