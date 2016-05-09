版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 9日 星期一 10:40 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月9日至5月16日

路透5月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
        
 开始日期     结束日期     公布时   公司代码   业绩季度及公司名称
                           间                  
 09-05-2016                BMO      TSN.N      Q2 2016 Tyson Foods Inc 
 09-05-2016                BMO      HCP.N      Q1 2016 HCP Inc 
 09-05-2016                BMO      AES.N      Q1 2016 AES Corp 
 09-05-2016                BMO      XEL.N      Q1 2016 Xcel Energy Inc 
 09-05-2016                AMC      IFF.N      Q1 2016 International Flavors & Fragrances Inc 
 09-05-2016                AMC      DNB.N      Q1 2016 Dun & Bradstreet Corp 
 10-05-2016                BMO      AGN.N      Q1 2016 艾尔建(Allergan)
 10-05-2016                BMO      CNP.N      Q1 2016 CenterPoint Energy Inc 
 10-05-2016                AMC      EA.OQ      Q4 2016 艺电(Electronic Arts) 
 10-05-2016                AMC      DIS.N      Q2 2016 迪士尼(Walt Disney) 
 11-05-2016                BMO      M.N        Q1 2016 Macys Inc 
 11-05-2016                BMO      AEE.N      Q1 2016 Ameren Corp 
 11-05-2016                AMC      CA.OQ      Q4 2016 CA Inc 
 12-05-2016                BMO      KSS.N      Q1 2016 Kohls Corp 
 12-05-2016                BMO      PRGO.N     Q1 2016 (Calendar) Perrigo Company PLC 
 12-05-2016                BMO      RL.N       Q4 2016 Ralph Lauren Corp 
 12-05-2016                BMO      SYMC.OQ    Q4 2016 赛门铁克(Symantec) 
 12-05-2016                AMC      JWN.N      Q1 2016 Nordstrom 
 12-05-2016                AMC      NVDA.OQ    Q1 2017 英伟达(Nvidia) 
 16-05-2016   20-05-2016   BMO      SPLS.OQ    Q1 2016 Staples Inc 
 16-05-2016                AMC      A.N        Q2 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies) 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 张荻)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐