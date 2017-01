《美国上市公司业绩公布日程表》--5月9日至5月16日

路透5月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时 间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 09-05-2016 BMO TSN.N Q2 2016 Tyson Foods Inc 09-05-2016 BMO HCP.N Q1 2016 HCP Inc 09-05-2016 BMO AES.N Q1 2016 AES Corp 09-05-2016 BMO XEL.N Q1 2016 Xcel Energy Inc 09-05-2016 AMC IFF.N Q1 2016 International Flavors & Fragrances Inc 09-05-2016 AMC DNB.N Q1 2016 Dun & Bradstreet Corp 10-05-2016 BMO AGN.N Q1 2016 艾尔建(Allergan) 10-05-2016 BMO CNP.N Q1 2016 CenterPoint Energy Inc 10-05-2016 AMC EA.OQ Q4 2016 艺电(Electronic Arts) 10-05-2016 AMC DIS.N Q2 2016 迪士尼(Walt Disney) 11-05-2016 BMO M.N Q1 2016 Macys Inc 11-05-2016 BMO AEE.N Q1 2016 Ameren Corp 11-05-2016 AMC CA.OQ Q4 2016 CA Inc 12-05-2016 BMO KSS.N Q1 2016 Kohls Corp 12-05-2016 BMO PRGO.N Q1 2016 (Calendar) Perrigo Company PLC 12-05-2016 BMO RL.N Q4 2016 Ralph Lauren Corp 12-05-2016 BMO SYMC.OQ Q4 2016 赛门铁克(Symantec) 12-05-2016 AMC JWN.N Q1 2016 Nordstrom 12-05-2016 AMC NVDA.OQ Q1 2017 英伟达(Nvidia) 16-05-2016 20-05-2016 BMO SPLS.OQ Q1 2016 Staples Inc 16-05-2016 AMC A.N Q2 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚;审校 张荻)