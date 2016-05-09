澳新汇市：澳元和新西兰元脱离低位，但走势不稳

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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从银行间市场利率期货<0#YIB:>来看，澳洲央行年底前将指标利率从目前1.75%降至1.25%的概率约为四分之一。
美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，截至5月3日当周，投机客将澳元多头部位削减至略低于10万口，前一周为109,932口。
“对于澳洲央行将进一步降息的预期，将可能导致澳元净多头部位进一步削减，”澳新银行(ANZ)在一份报告中称。
短期而言，交易员预计澳元将持于0.7250-0.7550之间，之后将下探0.7065。
新西兰元兑美元 小涨至0.6845，脱离上周所及四周低位0.6807。该汇价上周下滑2%，为今年第二大周线跌幅，因澳洲央行的降息巩固了对于新西兰央行也将采取类似举措的预期。
市场指标显示，新西兰央行6月降息至2%的概率约为90%，高于上周的60%。
下一关注点将是周三的新西兰央行金融稳定性报告。(完)
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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 戴素萍/王颖)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5