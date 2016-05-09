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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 10:40 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元脱离低位，但走势不稳

从银行间市场利率期货<0#YIB:>来看，澳洲央行年底前将指标利率从目前1.75%降至1.25%的概率约为四分之一。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，截至5月3日当周，投机客将澳元多头部位削减至略低于10万口，前一周为109,932口。

“对于澳洲央行将进一步降息的预期，将可能导致澳元净多头部位进一步削减，”澳新银行(ANZ)在一份报告中称。

短期而言，交易员预计澳元将持于0.7250-0.7550之间，之后将下探0.7065。

新西兰元兑美元 小涨至0.6845，脱离上周所及四周低位0.6807。该汇价上周下滑2%，为今年第二大周线跌幅，因澳洲央行的降息巩固了对于新西兰央行也将采取类似举措的预期。

市场指标显示，新西兰央行6月降息至2%的概率约为90%，高于上周的60%。

下一关注点将是周三的新西兰央行金融稳定性报告。(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 戴素萍/王颖)

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