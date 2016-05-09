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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 10:34 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆回落，因日本进口商需求得到满足

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    * 稍早日本进口商需求推动美元兑日圆从107.03升至107.63
    * 需求得到满足后，美元兑日圆回落至107.24，走势持稳，交易偏淡
    * 日本出口商兴致缺缺
    * 下移的200小时移动均线107.60为阻力位，106.87-107.19小时图一
目均衡云区为支撑位
    * 逐步升至的106.86亦为支撑位，位于107.33的小时图一目均衡转换
线为关键位。
    (完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 于春红)

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