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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 10:39 BJT

《汇市简讯》美元兑加元上涨，尽管油价上扬且野火灾情受控

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    *  美元兑加元在亚洲盘上涨0.15%，陷于窄幅区间，尽管美国原油期
货上涨1.9%
    * 官员对阿尔伯塔省野火灾情发表更为乐观的看法
    * 动能偏多，五、10和20日移动均线开始往上
    * 反弹上看1.3312，此为2016年较长期跌势的38.2%回档位
    * 亚洲盘1.2915/1.2960区间是初步支撑/阻力位
    * 图表：reut.rs/1TOcBlc(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 于春红)

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