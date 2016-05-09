台湾汇市：台币兑美元盘初小幅走扬，后续关注台股跌势及外资动态

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透台北5月9日 - 台币兑美元 周一盘初小幅走扬。汇银人士表示，尽管美国4月非农就业岗位表现差于预期，但薪资成长并未衰退，支撑国际美元持稳既有价位，而盘初人民币止跌、韩元先贬后升，则带动台币早盘区间微扬，后续关注台股跌势及外资动态。
他们指出，台北外汇开盘约一小时成交量达1.81亿美元，交投平稳偏热，盘初外资买卖汇双向交易皆有，惟交投方向并不明显，暂先观察台股跌势何时止歇或将牵动外资汇出力道，今日料台币区间小幅偏升。
〞就业数据差，原以为老鸽子会出来讲讲话，但杜德利讲说今年升息两次合理，对美元形成支撑。〞一位民营商银交易员说。
美元兑一篮子主要货币周五上涨，因纽约联储总裁杜德利有关今年可能升息两次的言论，令投资人受4月美国非农就业岗位增幅逊于预期刺激的美元走软押注减少。
上周五公布的美国4月新增非农就业岗位16万个，为七个月来最少。经济学家原预计新增逾20万个。路透调查显示，华尔街顶尖银行几乎完全放弃了对美国联邦储备理事会(美联储)将在6月升息的预期，目前多数认为联储下次升息将是在9月。
NDF报价方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度缩小至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.385/32.405，上日收在32.440。
本地时间10:34，韩元兑美元 报1,164.7，上日收在1,154.3；台股加权指数 则跌0.09%。
今日台币主要实质交易区间在32.365-32.417；上日实质交易区间在32.375-32.420。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.350-32.420
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-- 《分析》美国就业市场减速，惟薪资增长或与美联储预期相吻合 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5