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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 10:48 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初小幅走扬，后续关注台股跌势及外资动态

路透台北5月9日 - 台币兑美元 周一盘初小幅走扬。汇银人士表示，尽管美国4月非农就业岗位表现差于预期，但薪资成长并未衰退，支撑国际美元持稳既有价位，而盘初人民币止跌、韩元先贬后升，则带动台币早盘区间微扬，后续关注台股跌势及外资动态。

他们指出，台北外汇开盘约一小时成交量达1.81亿美元，交投平稳偏热，盘初外资买卖汇双向交易皆有，惟交投方向并不明显，暂先观察台股跌势何时止歇或将牵动外资汇出力道，今日料台币区间小幅偏升。

〞就业数据差，原以为老鸽子会出来讲讲话，但杜德利讲说今年升息两次合理，对美元形成支撑。〞一位民营商银交易员说。

美元兑一篮子主要货币周五上涨，因纽约联储总裁杜德利有关今年可能升息两次的言论，令投资人受4月美国非农就业岗位增幅逊于预期刺激的美元走软押注减少。

上周五公布的美国4月新增非农就业岗位16万个，为七个月来最少。经济学家原预计新增逾20万个。路透调查显示，华尔街顶尖银行几乎完全放弃了对美国联邦储备理事会(美联储)将在6月升息的预期，目前多数认为联储下次升息将是在9月。

NDF报价方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度缩小至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.385/32.405，上日收在32.440。

本地时间10:34，韩元兑美元 报1,164.7，上日收在1,154.3；台股加权指数 则跌0.09%。

今日台币主要实质交易区间在32.365-32.417；上日实质交易区间在32.375-32.420。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.350-32.420

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--《全球汇市》美元小涨，因杜德利讲话抵消了美国疲弱就业数据的影响

-- 《分析》美国就业市场减速，惟薪资增长或与美联储预期相吻合 (完) (记者 詹静宜；; 审校 杨淑祯)

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