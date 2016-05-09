路透基点：霸菱亚洲完成逾4亿美元贷款案用于杠杆收购怡得乐--TRLPC

路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，霸菱亚洲(Baring Private Equity Asia)已经完成4.5575亿美元贷款案，九家银行组成了高级银团。该贷款用于霸菱亚洲对怡得乐(Interplex Holdings)的杠杆收购。

上述消息人士称，认贷规模远超过计划规模，总承贷规模超过了6亿美元。

星展银行、渣打银行、大华银行、国泰世华银行、以及中国信托商业银行为这笔分期贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)，该贷款由4.0575亿美元的定期贷款和5,000万美元的循环贷款构成。

按照大致杠杆比例，上述贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点。如果大致总杠杆比例在2.5倍至3.5倍，则加码幅度为350个基点，如果大致总杠杆比例不到2.5倍，则加码幅度为275个基点。该贷款平均年限为4.25年，费用为250个基点。

怡得乐在13个国家拥有逾40家工厂，涉及汽车、网络和企业服务器、及工业产品等多个领域。该公司在新加坡交易所上市，去年由安特工程(Amtek Engineering)更为现名，此前收购了总部在美国的Interplex Group。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)