台湾债市：10年公债殖利率早盘微弹，因美债表现不佳

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
路透台北5月9日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周一早盘微幅上弹。交易员表示，台债先反映美债殖利率上日收高的利空，惟台股似有止稳，且下周有30年公债标售与105/4第二次增额发行前交易登场等变数，市场缺乏明确方向，仅锁定小区间来回操作。
他们称，近期台债与美债连动性较高，上周五美国指标10年期公债 逆转盘初跌势，收了一根长下影线，这让交易员心生警惕，将持续观察底部是否成形，以作为多空操作的依据。
〞上周五美债收得不漂亮，不过还没跳脱今年的区间。〞一位票券商交易员说。
交易员并提及，由于下周二(17日)将标售30年公债，市场也在观察除寿险的态度外，大型公股银行的意愿。
〞近期似有大型公股银行承接存续期20年以上的冷券，应该是会参与吧。〞一证券商交易主管称。
交易员预估，今日105/4殖利率主要区间在0.830-0.845%；五年券105/5期 区间估在0.53-0.55%。
本地时间10:35，10年券105/4 殖利率弹0.5基点至0.8350%，成交68亿台币；五年券105/5期 未成交。
在股市方面，台股加权指数 微跌0.07%。
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--路透调查：美国初级市场交易商放弃美国6月升息预期，因就业数据欠佳 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人