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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 11:14 BJT

台湾债市：10年公债殖利率早盘微弹，因美债表现不佳

路透台北5月9日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周一早盘微幅上弹。交易员表示，台债先反映美债殖利率上日收高的利空，惟台股似有止稳，且下周有30年公债标售与105/4第二次增额发行前交易登场等变数，市场缺乏明确方向，仅锁定小区间来回操作。

他们称，近期台债与美债连动性较高，上周五美国指标10年期公债 逆转盘初跌势，收了一根长下影线，这让交易员心生警惕，将持续观察底部是否成形，以作为多空操作的依据。

〞上周五美债收得不漂亮，不过还没跳脱今年的区间。〞一位票券商交易员说。

交易员并提及，由于下周二(17日)将标售30年公债，市场也在观察除寿险的态度外，大型公股银行的意愿。

〞近期似有大型公股银行承接存续期20年以上的冷券，应该是会参与吧。〞一证券商交易主管称。

交易员预估，今日105/4殖利率主要区间在0.830-0.845%；五年券105/5期 区间估在0.53-0.55%。

本地时间10:35，10年券105/4 殖利率弹0.5基点至0.8350%，成交68亿台币；五年券105/5期 未成交。

在股市方面，台股加权指数 微跌0.07%。

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--路透调查：美国初级市场交易商放弃美国6月升息预期，因就业数据欠佳 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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