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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 11:10 BJT

香港个股：恒大地产减持盛京银行9.96%股权予华人置业，作价逾69亿港元

路透香港5月9日 - 中国房地产商--恒大地产 宣布，将以总代价逾69.26亿港元减持约5.77亿股盛京银行 股份予华人置业 ，相当于盛京银行9.96%已发行股本。

恒大地产上月底宣布斥资逾百亿元人民币收购盛京银行约10.017亿股内资股，连同原本已持有的5.77亿股H股，在该银行的持股比例升至27.24%。

公司的声明称，经过上月底增持盛京银行的内资股后，令公司未能符合上市规则的公众持股要求，因此通过这次策略性减持，使盛京银行能回复公众持股要求。

由于出售对价接近公司购入股份的价格，恒大地产预期将不会就出售事项发生重大收益或亏损。

恒大地产过去与华人置业关系颇为密切，双方曾进行多宗大手交易，包括去年7月及11月，恒大先后以65亿港元及125亿港元向华置收购成都物业项目及香港一幢甲级商厦。

恒大地产周一早盘中段股价跌1.23%，报5.64港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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