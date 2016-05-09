香港个股：恒大地产减持盛京银行9.96%股权予华人置业，作价逾69亿港元

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
路透香港5月9日 - 中国房地产商--恒大地产 宣布，将以总代价逾69.26亿港元减持约5.77亿股盛京银行 股份予华人置业 ，相当于盛京银行9.96%已发行股本。
恒大地产上月底宣布斥资逾百亿元人民币收购盛京银行约10.017亿股内资股，连同原本已持有的5.77亿股H股，在该银行的持股比例升至27.24%。
公司的声明称，经过上月底增持盛京银行的内资股后，令公司未能符合上市规则的公众持股要求，因此通过这次策略性减持，使盛京银行能回复公众持股要求。
由于出售对价接近公司购入股份的价格，恒大地产预期将不会就出售事项发生重大收益或亏损。
恒大地产过去与华人置业关系颇为密切，双方曾进行多宗大手交易，包括去年7月及11月，恒大先后以65亿港元及125亿港元向华置收购成都物业项目及香港一幢甲级商厦。
恒大地产周一早盘中段股价跌1.23%，报5.64港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人