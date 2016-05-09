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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 11:13 BJT

香港个股：老恒和酿造子公司获国开发展基金1.33亿元人民币资本投入

路透香港5月9日 - 中国调味品品牌老恒和酿造有限公司 周一称，其子公司获得国家开发银行旗下金融债投资机构国开发展基金1.33亿元人民币资本投入，有助提升信誉及筹资能力。

据公告，国开发展基金同意向老恒和酿造的间接全资附属公司老恒和注资1.33亿元换取3.5%的股本权益，并每年获对方支付1.2%的年回报率，八年内由卖方回购有关权益。

老恒和将利用此笔款项投入于浙江省湖州市吴兴区的古法酿造生态生产基地的建设。

老恒和酿造表示，“国开发展基金的注资会进一步增强本公司的发展，使本公司的信誉进一步提高，进而增强企业筹资的能力。”

香港时间11：06，该股持平于4.7港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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