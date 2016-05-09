香港个股：老恒和酿造子公司获国开发展基金1.33亿元人民币资本投入

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
路透香港5月9日 - 中国调味品品牌老恒和酿造有限公司 周一称，其子公司获得国家开发银行旗下金融债投资机构国开发展基金1.33亿元人民币资本投入，有助提升信誉及筹资能力。
据公告，国开发展基金同意向老恒和酿造的间接全资附属公司老恒和注资1.33亿元换取3.5%的股本权益，并每年获对方支付1.2%的年回报率，八年内由卖方回购有关权益。
老恒和将利用此笔款项投入于浙江省湖州市吴兴区的古法酿造生态生产基地的建设。
老恒和酿造表示，“国开发展基金的注资会进一步增强本公司的发展，使本公司的信誉进一步提高，进而增强企业筹资的能力。”
香港时间11：06，该股持平于4.7港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人