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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 15:29 BJT

《中国金融债发行日程表》--5月9日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *农发行         50             3       2.9679%        固息增发债    5/10-5/11
                100             5       3.2416%
                 50            10       3.4901%
                      (2016年15、16和第五期增发债)
 *国开行     至多60             1       周二招标       固息增发债    5/11-5/12
                 60             3                                    
                 70             5                                    
                 60             7                                    
                      (2016年第11、八、六、七期增发债)  
 *国开行    至多120            10       周四招标       固息增发债    5/13-5/16
             至多30            20       
                      (2016年第10期和第五期增发债)    
 *进出口行   至多50             3       周四招标       浮息金融债    5/12-5/16
             至多50             5                      固息增发债
             至多50            10                      固息增发债
             (2016年第5期新发及第2-3期增发债，浮息债利率基准为三个月Shibor)
  进出口行       50             3      *3.0424%        固息增发债    5/5-5/9
                 50             5      *3.2710%
                 50            10      *3.5920%
                      (2016年第1-3期增发债)
  国开行        120            10      *3.3765%        固息增发债    5/6-5/9
                 30            20      *3.9776%                    
                      (2016年第10期和第五期增发债)     
      
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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