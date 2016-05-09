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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 11:48 BJT

《中国地方债发行日程表》--5月9日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *宁波市       18.1      3年      周五招标     一般地方债    5/16
               26.2      5年
               19.2      7年
               26.2     10年          
                5.3      3年      周五招标     专项地方债    5/16
                7.6      5年
                4.2      7年
                7.6     10年 
 *海南省       28.9752   3年      周四招标     一般地方债    5/13
               24        5年
               31       10年                                   
  湖南省       39.3318   3年      *2.77%       一般地方债    5/9
              481.6682   5年      *2.91%         
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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