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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 11:38 BJT

《汇市简讯》美元指数反弹，技术面为中性

0318GMT
    
    * 在亚洲盘窄幅波动形成十字星，但稍后反弹来到94.05的新高
    * 市场表现好坏参半，美国原油期货大涨2%，日经指数涨0.5%，MSCI
明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，沪综指跌1.6%
    * 连四日收盘价垫高后，讯号从负向转为中性
    * 动能显示上升，五、10和20日移动均线冲突，20日波林格区间呈水
平线
    * 若收在20日移动均线94.09上方，将上看20日波林格区间上椽线95.
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    ＊　图表：reut.rs/1WUeOhg(完)
      
      
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    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 于春红)

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