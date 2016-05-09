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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 14:50 BJT

台湾债市：10年券殖利率续创近一个月新低，留心美债与台股后市

* 10年105/4期殖利率续创近一个月新低
    * 美债殖利率反弹但台股续跌，多空拉锯
    * 观望下周30年公债标售，寿险意愿是关键
    * 明日105/4区间估在0.825-0.845%

    路透台北5月9日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周一微幅收低，续创近一个月低位。交易员
称，台债先反映美债利空走高，惟台股仍有修正压力，多空拉锯令市场缺乏明确方向，交易商仅锁定小区间来
回操作，成交量较上日萎缩。
    
    他们称，近期台债与美债、台股连动性较高，上周五美国指标10年期公债 逆转盘初跌势，收
了一根长下影线，这让交易员心生警惕，将持续观察底部是否成形。此外，台股渐有止跌筑底意味，对台债短
多可能较为不利。
    
    〞上周五美债收得不漂亮，不过还没跳脱今年的区间。〞一位票券商交易员说。
    
    一证券商交易主管则称，台股连续下跌八日，不过今日跌幅相当有限。由于5月20日新政府将上任，就政
治盘的角度来猜测，台股本周可能会先行筑底，下周再上演庆祝行情。
    
    〞我都跟着股市做，不过上周五已经出光了。〞该主管说。
    
    交易员并提及，由于下周二(17日)将标售30年公债，市场也在观察除寿险外，大型银行的意愿。
    
    〞近期有大型银行承接存续期20年以上的冷券，应该是会参与吧。〞一证券商交易主管称。
    
    交易主管表示，由于资金成本为定存利率，该大型银行买进债券的逻辑是以绝对报酬率为主，30年期公债
符合他们的需求。
    
    另一票券商交易主管则认为，相较于20年公债，不少公股银行对参与30年公债标售仍抱持保留态度，因此
寿险业届时投标的意愿，才是决定得标利率的关键。    
    
    台湾股市周一连续第八日收跌。加权股价指数 收跌0.18%，至8,131.83点。

    今日105/4殖利率收报0.8270%续创近一个月新低，此前收盘低位为4月11日的0.8250%。  

    交易员预估，明日105/4殖利率区间估在0.825-0.845%；五年券105/5期 区间则在0.53-0.55%
。
          
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10   105/4                      -0.30     0.8270%  0.8270-0.8380%     105.0
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10     105/4                       0.8270%
   5     105/5                      没有成交
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)         
   

 (记者 董永年；审校 黄凯)

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