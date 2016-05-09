台湾债市：10年券殖利率续创近一个月新低，留心美债与台股后市

* 10年105/4期殖利率续创近一个月新低 * 美债殖利率反弹但台股续跌，多空拉锯 * 观望下周30年公债标售，寿险意愿是关键 * 明日105/4区间估在0.825-0.845% 路透台北5月9日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周一微幅收低，续创近一个月低位。交易员 称，台债先反映美债利空走高，惟台股仍有修正压力，多空拉锯令市场缺乏明确方向，交易商仅锁定小区间来 回操作，成交量较上日萎缩。 他们称，近期台债与美债、台股连动性较高，上周五美国指标10年期公债 逆转盘初跌势，收 了一根长下影线，这让交易员心生警惕，将持续观察底部是否成形。此外，台股渐有止跌筑底意味，对台债短 多可能较为不利。 〞上周五美债收得不漂亮，不过还没跳脱今年的区间。〞一位票券商交易员说。 一证券商交易主管则称，台股连续下跌八日，不过今日跌幅相当有限。由于5月20日新政府将上任，就政 治盘的角度来猜测，台股本周可能会先行筑底，下周再上演庆祝行情。 〞我都跟着股市做，不过上周五已经出光了。〞该主管说。 交易员并提及，由于下周二(17日)将标售30年公债，市场也在观察除寿险外，大型银行的意愿。 〞近期有大型银行承接存续期20年以上的冷券，应该是会参与吧。〞一证券商交易主管称。 交易主管表示，由于资金成本为定存利率，该大型银行买进债券的逻辑是以绝对报酬率为主，30年期公债 符合他们的需求。 另一票券商交易主管则认为，相较于20年公债，不少公股银行对参与30年公债标售仍抱持保留态度，因此 寿险业届时投标的意愿，才是决定得标利率的关键。 台湾股市周一连续第八日收跌。加权股价指数 收跌0.18%，至8,131.83点。 今日105/4殖利率收报0.8270%续创近一个月新低，此前收盘低位为4月11日的0.8250%。 交易员预估，明日105/4殖利率区间估在0.825-0.845%；五年券105/5期 区间则在0.53-0.55% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/4 -0.30 0.8270% 0.8270-0.8380% 105.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.8270% 5 105/5 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 黄凯)