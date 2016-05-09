中国汇市：人民币早盘微跌，中间价升近百点推高CFETS汇率指数

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
* 人民币早盘微跌，中间价则反弹近百点
* 美元指数反弹中间价未跌，直接推高CFETS汇率指数
* 购汇仍有一定限制导致客盘需求不足
* 自营为主时容易加大市场波动
* 即期市场料仍难摆脱此前运行区间
路透上海5月9日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘微跌，中间价则反弹近百点，结束三连跌。交易员称，中间价未受美元指数反弹影响，直接推高CFETS人民币汇率指数；由于市场购汇仍受一定限制，自营交易容易加大市场波动，但即期市场料仍难脱离此前的运行区间。
他们并指出，虽然前期美元回落缓和了资本外流压力，人民币贬值预期有所缓解，但前期的一些购汇限制措施并未因此放松，市场缺乏足够的客盘，而自营又容易出现一边倒的行为，导致市场在短期内快速波动，短期内这种状况料难改变。
“中间价其实还好，市场基本会有一个预期，大家也都能接受，但客盘需求不足，自营为主情况下，就容易出现在今天早上这样上下都很快，要成交也不容易。”一中资行交易员称。
路透计算的周一CFETS人民币汇率指数续小升0.28%至96.89，今日人民币对美元、欧元、日圆均出现反弹，带动指数反弹。另外SDR篮子指数亦续小升0.22%至96.31，上周四则是创出95.90的新低。
而中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(5月6日)的人民币汇率指数为96.61，较前周下跌0.53%，较2014年底下跌3.39%，为连续第六周创纪录新低。BIS篮子和SDR篮子的汇率指数分别为97.76和96.09，亦再次刷新公布来最低水平。
中国央行周六公布，4月末中国外汇储备 为32,196.68亿美元，环比增70.89亿美元，为连续第二个月增长，但增幅较上月减小。
北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.5048元，上日收报6.5023元，夜盘终报6.4904元。今日人民币兑美元中间价 报6.5105元，上日中间价为6.5202元。人民币兑美元即期成交额 为73.53亿美元，上日半日为69亿美元。
全球汇市方面，美元周一开局平稳，上周结束时较为波动；周末中国贸易数据令人失望，处于守势的澳元基本未受打击。数据显示美国4月非农就业岗位增幅为七个月来最小之后，美元周五最初下跌。但随即反弹，因就业报告显示薪资的按年涨幅令人鼓舞。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.68元, 上日尾盘为6.6815元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.517元, 上一交易日尾盘报6.52元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5039；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人