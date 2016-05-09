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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 12:01 BJT

中国汇市：人民币早盘微跌，中间价升近百点推高CFETS汇率指数

* 人民币早盘微跌，中间价则反弹近百点

* 美元指数反弹中间价未跌，直接推高CFETS汇率指数

* 购汇仍有一定限制导致客盘需求不足

* 自营为主时容易加大市场波动

* 即期市场料仍难摆脱此前运行区间

路透上海5月9日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘微跌，中间价则反弹近百点，结束三连跌。交易员称，中间价未受美元指数反弹影响，直接推高CFETS人民币汇率指数；由于市场购汇仍受一定限制，自营交易容易加大市场波动，但即期市场料仍难脱离此前的运行区间。

他们并指出，虽然前期美元回落缓和了资本外流压力，人民币贬值预期有所缓解，但前期的一些购汇限制措施并未因此放松，市场缺乏足够的客盘，而自营又容易出现一边倒的行为，导致市场在短期内快速波动，短期内这种状况料难改变。

“中间价其实还好，市场基本会有一个预期，大家也都能接受，但客盘需求不足，自营为主情况下，就容易出现在今天早上这样上下都很快，要成交也不容易。”一中资行交易员称。

路透计算的周一CFETS人民币汇率指数续小升0.28%至96.89，今日人民币对美元、欧元、日圆均出现反弹，带动指数反弹。另外SDR篮子指数亦续小升0.22%至96.31，上周四则是创出95.90的新低。

而中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(5月6日)的人民币汇率指数为96.61，较前周下跌0.53%，较2014年底下跌3.39%，为连续第六周创纪录新低。BIS篮子和SDR篮子的汇率指数分别为97.76和96.09，亦再次刷新公布来最低水平。

中国央行周六公布，4月末中国外汇储备 为32,196.68亿美元，环比增70.89亿美元，为连续第二个月增长，但增幅较上月减小。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.5048元，上日收报6.5023元，夜盘终报6.4904元。今日人民币兑美元中间价 报6.5105元，上日中间价为6.5202元。人民币兑美元即期成交额 为73.53亿美元，上日半日为69亿美元。

全球汇市方面，美元周一开局平稳，上周结束时较为波动；周末中国贸易数据令人失望，处于守势的澳元基本未受打击。数据显示美国4月非农就业岗位增幅为七个月来最小之后，美元周五最初下跌。但随即反弹，因就业报告显示薪资的按年涨幅令人鼓舞。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.68元, 上日尾盘为6.6815元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.517元, 上一交易日尾盘报6.52元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5039；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)

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