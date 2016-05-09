中国汇市：人民币早盘微跌，中间价升近百点推高CFETS汇率指数

* 人民币早盘微跌，中间价则反弹近百点

* 美元指数反弹中间价未跌，直接推高CFETS汇率指数

* 购汇仍有一定限制导致客盘需求不足

* 自营为主时容易加大市场波动

* 即期市场料仍难摆脱此前运行区间

路透上海5月9日 - 中国人民币兑美元即期 周一早盘微跌，中间价则反弹近百点，结束三连跌。交易员称，中间价未受美元指数反弹影响，直接推高CFETS人民币汇率指数；由于市场购汇仍受一定限制，自营交易容易加大市场波动，但即期市场料仍难脱离此前的运行区间。

他们并指出，虽然前期美元回落缓和了资本外流压力，人民币贬值预期有所缓解，但前期的一些购汇限制措施并未因此放松，市场缺乏足够的客盘，而自营又容易出现一边倒的行为，导致市场在短期内快速波动，短期内这种状况料难改变。

“中间价其实还好，市场基本会有一个预期，大家也都能接受，但客盘需求不足，自营为主情况下，就容易出现在今天早上这样上下都很快，要成交也不容易。”一中资行交易员称。

路透计算的周一CFETS人民币汇率指数续小升0.28%至96.89，今日人民币对美元、欧元、日圆均出现反弹，带动指数反弹。另外SDR篮子指数亦续小升0.22%至96.31，上周四则是创出95.90的新低。

而中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(5月6日)的人民币汇率指数为96.61，较前周下跌0.53%，较2014年底下跌3.39%，为连续第六周创纪录新低。BIS篮子和SDR篮子的汇率指数分别为97.76和96.09，亦再次刷新公布来最低水平。

中国央行周六公布，4月末中国外汇储备 为32,196.68亿美元，环比增70.89亿美元，为连续第二个月增长，但增幅较上月减小。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.5048元，上日收报6.5023元，夜盘终报6.4904元。今日人民币兑美元中间价 报6.5105元，上日中间价为6.5202元。人民币兑美元即期成交额 为73.53亿美元，上日半日为69亿美元。

全球汇市方面，美元周一开局平稳，上周结束时较为波动；周末中国贸易数据令人失望，处于守势的澳元基本未受打击。数据显示美国4月非农就业岗位增幅为七个月来最小之后，美元周五最初下跌。但随即反弹，因就业报告显示薪资的按年涨幅令人鼓舞。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.68元, 上日尾盘为6.6815元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.517元, 上一交易日尾盘报6.52元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5039；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。