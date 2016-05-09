中国债市动态：现券和期货均向暖，因官方经济表态及中铁物兑付传闻利好

路透北京5月9日 - 中国银行间债市周一现券收益率下行，国债期货上涨。交易人士称，周末经济数据弱于预期，且官方表态提出经济L型走势，外加中铁物资兑付传闻或缓解因违约而导致的流动性危机，债市交易情绪回暖。

“权威人士讲话消除了大举政策刺激的可能，同时也是政府客观承认经济下行现实的一种反映，接下来可能就是更多在于控制风险和削减过剩产能了。”北京一基金交易员说，此外市场对中铁物资债券兑付的预期很强烈，盛传在走兑付流程，收益率应声下滑。

他并称，兑付压力缓解之后，市场因为违约带来的流动性危机缓解，收益率肯定会有一波下行，现在大家预期比较强烈，可能在国债和国开债的价格里面提前体现了。

上海一银行交易员提到，市场尤其对经济“L型”走势的官方提法感兴趣，而且大宗商品价格近期也有回调，风险偏好有所降低。

人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。

“进出口本来就波动大吧，反正（前景）不是很确定，160210收益率最低下了快3.5个bp（基点），国债160004就比较抗跌了。”他称，“（短期内）要下也先下国开吧，增值税（影响）都OVER（结束）了，干嘛不追流动性更好的呢。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3550%/3.3450%，上日尾盘为3.3850%/3.37%。

中国海关周日公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期，或令一季度中国优于预期的宏观数据发布后市场的乐观情绪出现降温。

国务院国有资产监督管理委员会4月底曾称，决定由中国诚通控股集团对中国铁路物资（集团）总公司实施托管，并成立中国铁物管理委员会，管理委员会主要职责是负责中国铁物债务重组、风险损失追偿、业务整合、资产盘活等工作。