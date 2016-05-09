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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 12:06 BJT

《汇市简讯》澳元兑新西兰元陷于窄幅区间，趋势向下

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    * 有温和的获利了结和低接，平淡开局  reut.rs/1T6glhT
    * 今日没有一级重要数据，本周数据也偏少 reut.rs/1T6gCkP
    * 动能指标呈中性，五、10和20日移动均线向下，偏空格局
    * 若收在2016年升势的74.6%回档位1.0730下方，将下看2月低位1.05
75
    * 亚洲盘1.0764/1.0789区间为初步支撑位／阻力位
    * 技术图表：reut.rs/1T6heH9    
    (完)
      
      
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    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 张明钧)

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