中国货币市场：供给充足回购利率窄幅波动，逆回购延续投放预期尚稳

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
路透上海5月9日 - 中国银行间市场周一主要回购加权利率波动有限，资金供给平衡偏松。交易员表示，今日央行逆回购少量操作，实现小幅净投放，流动性整体保持宽松格局，大行仍保障充足供给，资金拆借难度不大。
他们并认为，短期预期仍属平稳，5月即便面临税款汇算清缴，但预计央行还将多手段随时驰援；此外，官方权威人士表态令货币政策加码预期落空，但资金预期暂影响并不大。
“还好，松的，暂时没看到什么大问题，大行出的也足够，很早就平了，”上海一银行交易员称，“不过并没有感觉特别宽松，毕竟公开市场前期回笼了不少， 市场也没有很多钱了。”
他并表示，5月不确定性也就是面临缴税因素了，不过预计央行还是会随时出手的，货币政策工具现在比较多。
央行公开市场今日进行了200亿元七天期逆回购，利率持平在2.25%。因今日无逆回购到期，今日实现等额净投放。上周公开市场则净回笼2,200亿元。
此外，对于今日人民日报权威人士表态，华东一银行交易员表示，央行从去年开始就表示去杠杆态度坚决，不会过度放水，但是资金出现波动的时候也不会坐视不管，预计整体还是会维持平衡。
人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9774 1.9811 -0.37
七天 2.3041 2.3110 -0.69
14天 2.7352 2.7177 +1.75
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.8800 1.4600 +42.00
七天 2.0050 2.1700 -16.50
14天 2.0550 2.0300 +2.50
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00
七天 2.4000 2.4000 +0.00
14天 2.7700 2.7600 +1.00
Shibor
其中:隔夜 1.9990 2.0000 -0.10
七天 2.3230 2.3260 -0.30
三个月 2.8920 2.8940 -0.20
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人