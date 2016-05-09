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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 12:37 BJT

中国货币市场：供给充足回购利率窄幅波动，逆回购延续投放预期尚稳

路透上海5月9日 - 中国银行间市场周一主要回购加权利率波动有限，资金供给平衡偏松。交易员表示，今日央行逆回购少量操作，实现小幅净投放，流动性整体保持宽松格局，大行仍保障充足供给，资金拆借难度不大。

他们并认为，短期预期仍属平稳，5月即便面临税款汇算清缴，但预计央行还将多手段随时驰援；此外，官方权威人士表态令货币政策加码预期落空，但资金预期暂影响并不大。

“还好，松的，暂时没看到什么大问题，大行出的也足够，很早就平了，”上海一银行交易员称，“不过并没有感觉特别宽松，毕竟公开市场前期回笼了不少， 市场也没有很多钱了。”

他并表示，5月不确定性也就是面临缴税因素了，不过预计央行还是会随时出手的，货币政策工具现在比较多。

央行公开市场今日进行了200亿元七天期逆回购，利率持平在2.25%。因今日无逆回购到期，今日实现等额净投放。上周公开市场则净回笼2,200亿元。

此外，对于今日人民日报权威人士表态，华东一银行交易员表示，央行从去年开始就表示去杠杆态度坚决，不会过度放水，但是资金出现波动的时候也不会坐视不管，预计整体还是会维持平衡。

人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9774 1.9811 -0.37

七天 2.3041 2.3110 -0.69

14天 2.7352 2.7177 +1.75

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8800 1.4600 +42.00

七天 2.0050 2.1700 -16.50

14天 2.0550 2.0300 +2.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00

七天 2.4000 2.4000 +0.00

14天 2.7700 2.7600 +1.00

Shibor

其中:隔夜 1.9990 2.0000 -0.10

七天 2.3230 2.3260 -0.30

三个月 2.8920 2.8940 -0.20

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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