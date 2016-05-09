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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 12:40 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元持稳，对金属价格大跌反应冷淡

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    * 澳元兑美元新一周开局低调，守在0.7375略上方
    * 澳元兑美元今早触及0.7385，但与美元兑日圆一道回落
    * 市场对澳元兴致缺缺，寻求新的动能
    * 中国的商品期货市况惨淡，大连铁矿石暴跌6%
    * 上海螺纹钢亦跌6%；LME期镍跌2.7%；LME期铜跌1.6%
    * 欧洲盘对金属价格持续下跌的反应，或许比亚洲盘更加明显
    (完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 于春红)

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