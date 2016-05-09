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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 12:43 BJT

香港个股：越秀地产拟通过内地附属发行高至80亿元人民币公司债券

路透香港5月9日 - 中国广州市政府背景的越秀地产 周一称，拟透过其持股95%的内地附属公司广州市城市建设开发有限公司，申请在上海证券交易所公开发行最高80亿元人民币的担保公司债券。

公司的声明称，该公司债券拟向在中国的合资格投资者发行，并将于发行后在上海交易所上市，并由越秀地产最终控股股东广州越秀集团有限公司担保。

越秀地产及公司债券分别获得信用评级机构中诚信证券商评估的＂AAA＂信用评级。

公司债券将由广州证券及九州证券分销及包销，越秀地产表示，将在取得中国证监会及上交所的批准后，开始进行推介。

越秀地产表示，发行公司债券将丰富其金融工具组合，并有效降低融资成本及优化集团债务架构。

越秀地产早盘收低1.8%，报1.09港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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