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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 13:50 BJT

台湾股市：连八跌市场信心低落，基本面政治面等变数多

路透台北5月9日 - 台湾股市周一连续第八日收跌。分析师表示，第二季是电子股的淡季，基本面不好，加以政治面上，各方仍观望新政府下周5月20日上台后两岸关系的发展；筹码面方面，外资可能续出脱台股，种种变数皆令台股连日下跌。

台湾加权股价指数 收跌0.18%，至8,131.83点；今日成交初值 为746.94亿台币，上交易日修正后为843.84亿。

新光投信协理谢学云表示，各国的经济数据表现都不好，目前国际金融情势仍对于美国联邦储备理事会6月可能升息一事，相当小心，此外筹码面上也不利股市。

〞内资缩手，外资卖超，台股拉回。〞谢学云说。他也表示，科技股第二季一向是淡季，目前弱势股下跌，强势股也有获利了结卖压，台股指数目前拉回测支撑，不过若是短期跌幅太大，技术指标乖离大，就会出现反弹。

　

兆丰投顾一位不愿具名的分析师表示，政治面上，各方也对于5月20日蔡英文政府要上台一事相当观望，目前看来两岸关系未来走向仍旧模糊不定，各方唯恐有坏消息出现，因此多倾向保守观望。

分析师预估，台股明日的交易区间落在8,090-8,180点。

本地时间13:36，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 涨0.06%，但中国上证指数 大跌2.36%。(完)

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