台湾股市：连八跌市场信心低落，基本面政治面等变数多

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
路透台北5月9日 - 台湾股市周一连续第八日收跌。分析师表示，第二季是电子股的淡季，基本面不好，加以政治面上，各方仍观望新政府下周5月20日上台后两岸关系的发展；筹码面方面，外资可能续出脱台股，种种变数皆令台股连日下跌。
台湾加权股价指数 收跌0.18%，至8,131.83点；今日成交初值 为746.94亿台币，上交易日修正后为843.84亿。
新光投信协理谢学云表示，各国的经济数据表现都不好，目前国际金融情势仍对于美国联邦储备理事会6月可能升息一事，相当小心，此外筹码面上也不利股市。
〞内资缩手，外资卖超，台股拉回。〞谢学云说。他也表示，科技股第二季一向是淡季，目前弱势股下跌，强势股也有获利了结卖压，台股指数目前拉回测支撑，不过若是短期跌幅太大，技术指标乖离大，就会出现反弹。
兆丰投顾一位不愿具名的分析师表示，政治面上，各方也对于5月20日蔡英文政府要上台一事相当观望，目前看来两岸关系未来走向仍旧模糊不定，各方唯恐有坏消息出现，因此多倾向保守观望。
分析师预估，台股明日的交易区间落在8,090-8,180点。
本地时间13:36，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 涨0.06%，但中国上证指数 大跌2.36%。(完)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人