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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 14:11 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元普遍上涨；日财相称不希望日圆过度波动

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    * 美元/日圆涨0.49%，澳元/美元持平，美元/加元涨0.16%，美元/人
民币涨0.2%
    * 美元/离岸人民币微跌0.03%，美元/韩元涨0.97%，美元/马币(林吉
特)跌0.17%。菲律宾休市
    * 日股日经指数涨0.75%，中国沪综指跌2.3%，MSCI明晟亚太地区(除
日本)指数微升0.04%，美国原油涨1.72%，美国10年期公债收益率报1.786
0%
    * 中国经济呈L型阶段性走势，要彻底抛弃宽松货币加码的幻想--人
民日报 
    * 日本财务大臣麻生太郎称若日圆过度波动，当局准备干预汇市 
(完)
        
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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