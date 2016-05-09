香港基金：博时与标准人寿投资首度推出债券基金，中国配置上限四成

路透香港5月9日 - 标准人寿投资（香港）周一称，与中国基金公司博时的香港分支首度合作推出一支新兴市场债券基金，其中对在岸及离岸中国债券的配置上限为四成。

标准人寿投资的声明称，此基金标志着双方之策略性合作关系，旨在共同开拓新产品以及投资管理等多方面携手合作。

该基金为博时投资基金旗下的子基金，拟通过把最少70%的资产净值投资于由新兴市场政府、半政府实体或企业发行的各类债券，以及全球各地的新兴市场货币，以获得利息收入及资本增值。

基金可投资于任何单一国家或地区的比例不受限制，惟透过RQFII（人民合格境外机构投资者）投资于在岸中国证券资产净值不得多于20%，投资于在岸及离岸中国债券的配置上限合共是40%。

博时国际固定收益主管何凯说，“我们相信中国值得在新兴市场配置中占有更大比重，令投资者受惠于范围更大的投资机会，这一点正是此基金所能够带来的优势。”

标准人寿投资新兴市场固定收益主管Richard House亦指出，目前，新兴市场主权债券在具流通性的全球固定收益资产级别当中，其收益率是最高之一。中国是世界第三大的债券市场，其目前占新兴市场债券指数的权重，不足以反映中国债市在世界舞台的重要性，因此该行相信中国在全球新兴市场债券组中应占据更重要的比重。

该基金以美元计值，目前有A类及I类单位可供投资者认购，最低初次投资额分别为1,000美元及10万美元，各股份类别的初次认购价为每单位10美元。

标准人寿投资为欧洲领先的投资公司之一，于去年底其全球资产规模达3,730亿美元。总部位于深圳的博时基金去年末资产管理规模超过600亿美元。（完）