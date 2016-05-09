香港基金：博时与标准人寿投资首度推出债券基金，中国配置上限四成

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
路透香港5月9日 - 标准人寿投资（香港）周一称，与中国基金公司博时的香港分支首度合作推出一支新兴市场债券基金，其中对在岸及离岸中国债券的配置上限为四成。
标准人寿投资的声明称，此基金标志着双方之策略性合作关系，旨在共同开拓新产品以及投资管理等多方面携手合作。
该基金为博时投资基金旗下的子基金，拟通过把最少70%的资产净值投资于由新兴市场政府、半政府实体或企业发行的各类债券，以及全球各地的新兴市场货币，以获得利息收入及资本增值。
基金可投资于任何单一国家或地区的比例不受限制，惟透过RQFII（人民合格境外机构投资者）投资于在岸中国证券资产净值不得多于20%，投资于在岸及离岸中国债券的配置上限合共是40%。
博时国际固定收益主管何凯说，“我们相信中国值得在新兴市场配置中占有更大比重，令投资者受惠于范围更大的投资机会，这一点正是此基金所能够带来的优势。”
标准人寿投资新兴市场固定收益主管Richard House亦指出，目前，新兴市场主权债券在具流通性的全球固定收益资产级别当中，其收益率是最高之一。中国是世界第三大的债券市场，其目前占新兴市场债券指数的权重，不足以反映中国债市在世界舞台的重要性，因此该行相信中国在全球新兴市场债券组中应占据更重要的比重。
该基金以美元计值，目前有A类及I类单位可供投资者认购，最低初次投资额分别为1,000美元及10万美元，各股份类别的初次认购价为每单位10美元。
标准人寿投资为欧洲领先的投资公司之一，于去年底其全球资产规模达3,730亿美元。总部位于深圳的博时基金去年末资产管理规模超过600亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人