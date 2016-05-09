欧洲已公布经济指标--2016/5/9

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.6 p +0.3 r +1.6 p 英国 第一季 +0.4 p +0.6 f +2.1 p 德国 第四季 +0.3 f-@ +0.3 f-@ +2.1 f-@ 法国 第一季 +0.5 p +0.3 f -- 意大利 第四季 +0.1 f +0.2 r +1.0 f 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 4月 -- +1.2 f -0.2 p 英国 3月 +0.4 +0.2 +0.5 德国 4月 -0.4 p +0.8 f -0.1 p 法国(HICP) 4月 +0.1 p +0.8 f -0.1 p 意大利(HICP) 4月 +0.3 p +2.1 f -0.3 p 生产者物价指数(PPI) 欧元区 3月 +0.3 -0.7 -4.2 英国 3月 +0.3 +0.1 r -0.9 德国 3月 持平 -0.5 -3.1 法国 3月 +0.3 -0.5 -4.0 意大利 3月 +0.2 -0.5 r -3.4 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 3月 10.2 10.4 r 英国 12-2月 5.1 5.1 德国 4月 6.2 @ 6.2 @ 法国 第四季 10.3 10.4 r 意大利 3月 11.4 11.6 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
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(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5