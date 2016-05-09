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市场报道 | 2016年 5月 9日 星期一 14:11 BJT

欧洲已公布经济指标--2016/5/9

国家               时间  较前月(季)(%)        上月(季)(%)       较上年同期(%)  
 
 国内生产总值(GDP)
 欧元区           第一季            +0.6  p           +0.3  r             +1.6  p
 英国             第一季            +0.4  p           +0.6  f             +2.1  p
 德国             第四季            +0.3  f-@         +0.3  f-@           +2.1  f-@
 法国             第一季            +0.5  p           +0.3  f               --  
 意大利           第四季            +0.1  f           +0.2  r             +1.0  f
 
 消费者物价指数(CPI)
 欧元区(HICP)        4月              --              +1.2  f             -0.2  p
 英国                3月            +0.4              +0.2                +0.5  
 德国                4月            -0.4  p           +0.8  f             -0.1  p
 法国(HICP)          4月            +0.1  p           +0.8  f             -0.1  p
 意大利(HICP)        4月            +0.3  p           +2.1  f             -0.3  p
                                                                                
 
 生产者物价指数(PPI)
 欧元区              3月            +0.3              -0.7                -4.2  
 英国                3月            +0.3              +0.1  r             -0.9  
 德国                3月            持平              -0.5                -3.1  
 法国                3月            +0.3              -0.5                -4.0  
 意大利              3月            +0.2              -0.5  r             -3.4  
 
 失业率                        当月(季)%         上月(季)%                      
 欧元区              3月            10.2              10.4  r                   
 英国             12-2月             5.1               5.1                      
 德国                4月             6.2  @            6.2  @                   
 法国             第四季            10.3              10.4  r                   
 意大利              3月            11.4              11.6  r                   
 
 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)

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