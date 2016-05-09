美国各类经济指标总览--2016/5/9

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
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当前值 前次值 失业率(%) 5.0 (4月) 5.0 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加16 (4月) 增加20.8 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.2 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (3月) -0.2 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (3月) +0.3 (2月) 实质所得(%) +0.2 (3月) -0.5 (2月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% -0.1 (3月) -0.2 (2月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI -0.1 (3月) 持平 (2月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +0.5 (第一季初值) +1.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +0.7 (第一季初值) +0.9 (第四季终值) 零售销售(%) -0.4 (3月修正值) 持平 (2月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差404.4 (3月) 逆差469.6 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) -0.6 (3月) -0.6 (2月) 产能利用率(%) 74.8 (3月) 75.3 (2月) 初请失业金人数(万人) 27.4 (4月30日当周) 25.7 (4月23日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,080亿 (3月) 赤字1,930亿 (2月) 领先指标(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月) 个人所得(%) +0.4 (3月) +0.1 (2月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (3月) -0.1 (2月) 消费者信贷(亿美元) 增加296.7 (3月) 增加141.45 (2月修正值) 企业库存(%) -0.1 (2月) -0.1 (1月修正值) 建筑支出(%) +0.3 (3月) +1.0 (2月修正值) 消费者信心 94.2 (4月) 96.1 (3月修正值) 房屋开工(万户) 108.9 (3月) 119.4 (2月) 建筑许可(万户) 107.6 (3月修正值) 117.7 (2月修正值) 成屋销售(万户) 533 (3月) 507 (2月修正值) 新屋销售(万户) 51.1 (3月) 51.9 (2月修正值) 工厂订单(%) +1.1 (3月) -1.9 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +0.8 (3月修正值) -3.1 (2月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.7 (4月) 54.5 (3月) 供应管理协会制造业指数 50.8 (4月) 51.8 (3月修正值) 趸售(批发)库存(%) -0.5 (2月) -0.2 (1月修正值) 进口物价(%) +0.2 (3月) -0.4 (2月修正值) 出口物价(%) 持平 (3月) -0.5 (2月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第一季初值) +2.7 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -1.0 (第一季初值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,253 (第四季) 赤字1,299 (第三季修正值)
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(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5