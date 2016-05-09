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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 14:26 BJT

日本股市：摆脱六日连跌收涨，因日圆涨势暂歇

Ono Pharmaceutical 股价上涨3.7%，该公司之前上调了截至2016年3月全年的获利预估。

东证股价指数零售商分类指数 收涨2.3%，房地产分类指数涨1.8%。

东证股价指数 收涨0.6%至1,306.66点，33个分类指数中除11个外，其余都收涨。

JPX-日经400指数 收盘涨0.6%至11,812.58点。(完)

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