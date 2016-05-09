新兴汇市：韩元领跌新兴亚币，受韩国降息预期拖累

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
**卢比** 印尼卢比 一度跌0.5%至13,300，为3月30日来最低。印尼金融市场上周四和周 五因公共假期而休市。 分析师称，企业财报表现欠佳以及第一季国内生产总值(GDP)数据令人失望，损及外资 人气。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 107.63 107.12 -0.47 +11.77 120.30 坡元 1.3632 1.3617 -0.11 +3.98 1.4175 台币 32.399 32.412 +0.04 +2.06 33.066 韩元 1166.56 1154.30 -1.05 +0.72 1174.95 泰铢 35.10 35.17 +0.20 +2.62 36.02 菲律宾披索* 47.08 47.09 +0.02 -0.38 46.90 印尼卢比 13280.00 13240.00 -0.30 +3.80 13785.00 印度卢比 66.44 66.55 +0.17 -0.43 66.15 马币 3.9995 4.0040 +0.11 +7.26 4.2900 人民币 6.5030 6.4904 -0.19 -0.17 6.4921 * 菲律宾金融市场因总统选举休市。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/张明钧/王兴亚/孙茉莉; 审校 张荻/艾茂林/杜明霞/张若琪)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人