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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 14:48 BJT

新兴汇市：韩元领跌新兴亚币，受韩国降息预期拖累

**卢比**
    
    印尼卢比 一度跌0.5%至13,300，为3月30日来最低。印尼金融市场上周四和周
五因公共假期而休市。
    
    分析师称，企业财报表现欠佳以及第一季国内生产总值(GDP)数据令人失望，损及外资
人气。
    
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            107.63    107.12   -0.47  +11.77    120.30
    坡元            1.3632    1.3617   -0.11   +3.98    1.4175
    台币          32.399    32.412   +0.04   +2.06    33.066
    韩元           1166.56   1154.30   -1.05   +0.72   1174.95
    泰铢             35.10     35.17   +0.20   +2.62     36.02
    菲律宾披索*       47.08     47.09   +0.02   -0.38     46.90
    印尼卢比      13280.00  13240.00   -0.30   +3.80  13785.00
    印度卢比       66.44     66.55   +0.17   -0.43     66.15
    马币            3.9995    4.0040   +0.11   +7.26    4.2900
    人民币          6.5030    6.4904   -0.19   -0.17    6.4921
    
    * 菲律宾金融市场因总统选举休市。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/张明钧/王兴亚/孙茉莉; 审校 张荻/艾茂林/杜明霞/张若琪)

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