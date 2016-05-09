版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 14:47 BJT

韩国经济：企划财政部长官称，强化国有银行资本是应变计划的一部分

路透首尔5月9日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，强化国有银行资本是政府应变计划的一部分，旨在为重组进程中可能发生的任何冲击做好应对准备。

“有些媒体报导称，所有企业改革都是为了加强国有银行资本，或者说涉及该事的相关机构之间存在冲突，这都是不合适的，”柳一镐在一次例行会议上表示。他的讲话内容由企划财政部提供。

“我想再强调一遍，加强银行资本并不是具体支持某一个企业或产业，而是我们应变计划的一部分，旨在为企业重组过程中可能发生的任何金融恐慌状况未雨绸缪。”(完) (编译 刘秀红；审校)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐