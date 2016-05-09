中国新债：进出口行周四将发行至多150亿元金融债，包括浮息和固息品种

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
路透上海5月9日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(12日)在银行间债市招标发行至多150亿元人民币金融债，包括三年浮息、五年及10年固息品种。
上述三年期品种为今年第五期新发债，利率基准为三个月shibor五日均值；另外两期分别为第二期和三期的增发债，票面利率为3.07%和3.33%。
具体发行条款如下：
第5期新发、及第2-3期增发债
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招标规模上限 3/5/10年：50亿元
期限/计息方式 3年浮息 ；5/10年固息
招标时间 5月12日上午10:00-11:30
招标方式 单一利差/价格中标(荷兰式)
缴款日 5月16日
起息日 3年：5/16 ；5/10年：2/22
发行期 5/12-5/16
上市日 5月18日
手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
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参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人