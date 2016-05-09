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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 15:03 BJT

中国新债：进出口行周四将发行至多150亿元金融债，包括浮息和固息品种

路透上海5月9日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(12日)在银行间债市招标发行至多150亿元人民币金融债，包括三年浮息、五年及10年固息品种。

上述三年期品种为今年第五期新发债，利率基准为三个月shibor五日均值；另外两期分别为第二期和三期的增发债，票面利率为3.07%和3.33%。

具体发行条款如下：

第5期新发、及第2-3期增发债

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招标规模上限 3/5/10年：50亿元

期限/计息方式 3年浮息 ；5/10年固息

招标时间 5月12日上午10:00-11:30

招标方式 单一利差/价格中标(荷兰式)

缴款日 5月16日

起息日 3年：5/16 ；5/10年：2/22

发行期 5/12-5/16

上市日 5月18日

手续费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

-----------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)

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