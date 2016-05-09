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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 15:21 BJT

德国数据：3月工业订单增幅优于预期，海外需求强劲

“所以今天的数据公布后，我们都松了口气。”他说。

德国工商联会(DIHK)分析师Dirk Schlotboeller表示，国内投资疲软仍是德国经济的一大问题。“国内订单再度令人失望，仍呈下行趋势，”Schlotboeller称。

以行业类别来看，资本财和消费产品订单激增，但中间产品需求较2月疲弱。

2月工业订单上修，从前值下滑1.2%修正为下滑0.8%。

第一季度工业订单按季成长0.5%，海外订单成长2.0%，国内订单下降1.3%。

3月数据意外强劲，暗示工业生产在今年初稳健开局后，未来几个月也可能升温。

“尽管对外贸易环境阴云密布，德国工业海外订单有明显增长，”经济部在声明稿中称，预期工业将继续以温和步伐增长。(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 张荻)

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