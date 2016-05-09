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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 15:16 BJT

澳洲股市：终场收高扳回盘初跌幅，CBA业绩报喜激励金融股

路透悉尼5月9日 - 澳洲股市周一扳回盘初跌幅，终场收高，澳洲联邦银行(CBA) 季度财报强劲，激励金融股。

S&P/ASX 200指数 盘中一度下跌0.5%，收盘时逆转收高28.7点，涨幅0.5%，收报5,320.7点。过去一个月澳股已上涨8%。

澳洲联邦银行收高1.9%。(完)

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