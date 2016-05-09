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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 15:45 BJT

金属期市：伦铜触及四周低位，因美元经受住美国疲弱就业数据的考验

美国4月新增就业岗位量为七个月来最少，大批美国人离开了就业大军；但令人鼓舞的年度薪资增幅支持了美联储今年可能升息两次的预期。

此外，中国4月铜进口较纪录高点下滑，进一步损及金属市场人气。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利称，今年升息两次仍是“合理的预期”，亦为美元带来上行动力。

0714GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌2.0%至每吨4,716美元，创4月12日以来最低。

商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示，对冲基金和基金经理在5月3日当周增持纽约商品期货交易所(COMEX)期金与期铜净多仓。

上海期货交易所期铜 跌2%，至每吨35,840元人民币(5,509美元)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 于春红/王洋)

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