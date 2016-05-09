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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 15:52 BJT

《汇市简讯》英镑/美元下跌，受英国降息担忧拖累

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* 英镑/美元下跌，逼近1.4374美元，受媒体有关英国央行报导的影响

* 星期日泰晤士报称，若英国公投退欧，央行总裁卡尼准备降息

* 这是英镑4月22日来首次跌至1.44以下，亚洲时段低点为1.4407，周五低点为1.4415

* 英国退欧公投6月23日举行，结果预计在6月24日出炉 (完)

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全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 艾茂林)

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