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货币新闻 | 2016年 5月 9日 星期一 18:30 BJT

投行观点：Kohls Corp目标价从47美元下调为46美元，评级为中性--Sterne Agee

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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