重发-路透基点：百度首次进行的五年期子弹式贷款获热烈反响--TRLPC

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路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国互联网企业百度推出的五年期10亿美元子弹式贷款获得强烈反响，已吸引9-10家银行的逾15亿美元贷款承诺。

消息人士表示，另外几家银行正在处理申批另外15亿美元的贷款承诺。

牵头行兼簿记行花旗集团、德意志银行与汇丰银行已于4月初推出百度的首次贷款，最高综合收益124个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点，5月6日前承贷的银行每年可获得1个基点的优惠费率。

相较之下，阿里巴巴集团上月进行的40亿美元五年期子弹贷款，最高综合收益为123个基点，利率与百度相同。

另一投资级的网路巨头--腾讯控股也在市场展开15亿美元五年期子弹式贷款，腾讯贷款的综合收益为120个基点，利率较Libor加码102个基点，优惠费率为5个基点。

在美国Nasdaq挂牌的百度评级为A3/A(穆迪/惠誉)。在纽约证交所挂牌的阿里巴巴评级为A1/A+/A+(穆迪/标准普尔/惠誉)，而在香港挂牌的腾讯评级为A2/A/A+。(完)