《全球汇市》日圆兑美元触及10日低点，受日本当局干预警告拖累

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1390 1.1402 -0.11 +4.88 1.0860 美元/日圆 107.75 107.10 +0.61 -10.43 120.30 欧元/日圆 122.72 122.15 +0.47 -5.94 130.47 美元/瑞郎 0.9694 0.9720 -0.27 -3.23 1.0018 英镑/美元 1.4408 1.4428 -0.14 -2.24 1.4738 美元/加元 1.2942 1.2907 +0.27 -6.48 1.3839 美元/离岸人民币 6.5207 6.5140 +0.10 -0.72 6.5680 澳元/美元 0.7345 0.7364 -0.26 +0.96 0.7275 新西兰元/美元 0.6822 0.6836 -0.20 -0.04 0.6825 欧元/瑞郎 1.1041 1.1086 -0.41 +1.42 1.0886 欧元/英镑 0.7904 0.7907 -0.04 +7.29 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2803 9.2858 -0.06 +1.20 9.1705 美元/挪威克朗 8.1921 8.1983 -0.08 -7.33 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/杜明霞/张若琪 审校 蔡美珍/王洋/高琦)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人