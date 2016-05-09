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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 16:43 BJT

《全球汇市》日圆兑美元触及10日低点，受日本当局干预警告拖累

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1390  1.1402  -0.11  +4.88  1.0860
    美元/日圆            107.75  107.10  +0.61 -10.43  120.30
    欧元/日圆         122.72  122.15  +0.47  -5.94  130.47
    美元/瑞郎            0.9694  0.9720  -0.27  -3.23  1.0018
    英镑/美元            1.4408  1.4428  -0.14  -2.24  1.4738
    美元/加元            1.2942  1.2907  +0.27  -6.48  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5207  6.5140  +0.10  -0.72  6.5680
    澳元/美元            0.7345  0.7364  -0.26  +0.96  0.7275
    新西兰元/美元        0.6822  0.6836  -0.20  -0.04  0.6825
    欧元/瑞郎         1.1041  1.1086  -0.41  +1.42  1.0886
    欧元/英镑         0.7904  0.7907  -0.04  +7.29  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2803  9.2858  -0.06  +1.20  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1921  8.1983  -0.08  -7.33  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/汪红英/杜明霞/张若琪 审校 蔡美珍/王洋/高琦)

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