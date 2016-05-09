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市场报道 | 2016年 5月 9日 星期一 16:35 BJT

全球贵金属：5月6日SPDR黄金持仓增0.57%，iShares白银持仓持平

路透5月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 上周五的黄金持仓较上周四增0.
57%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓则持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期      变动         增减
    SPDR      26,820,182.4   5月6日     26,667,316.2     5月5日  152,866.2     0.57%
    iShares  336,119,816.4   5月6日    336,119,816.4     5月5日     0.0        0.00%
    (完)
        
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 (编译 刘秀红；审校)

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