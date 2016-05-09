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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 16:44 BJT

《汇市简讯》商品价格下跌可能会拖累欧元/日圆

0824 GMT

* 欧元/美元不是市场焦点，交易员或转为关注欧元/日圆

* 今日应关注商品价格下跌的影响

* 铁矿石下跌6%，自4月高点下挫22%

* 铜价今日下跌2%，基本金属均下滑，美股E-迷你期货仅下滑0.1%

* 对欧元/日圆构成压力，该货币对在美国非农就业数据公布后从121.48升至122.55

* 关键的200小时移动均线切入位在123.18

(完)

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全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 杜明霞)

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