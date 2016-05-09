中国债市：商业银行4月债券托管增逾8,000亿，地方债仍担纲主力--中债登

路透上海5月9日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，4月债券托管量 增加1.19万亿元人民币，期末债券托管余额为37.78万亿元。其中商业银行当月增持量继续 上升，至8,086亿元，占总增量比例升至三分之二左右。 自3月开始，地方政府债发行对中债托管增量的助力作用开始显示，与此同时商业银行 单月托管增量也大幅提高。 按机构划分，紧跟在商业银行之后是基金类机构，4月为1,713亿元，其中商业银行理财 产品为515亿元；境外机构当月增持349亿元，信用社增持规模稍逊，非银机构中，保险机构 和券商托管量均有所下滑，保险公司的减少规模357亿元更为明显。 按债券品种看，4月政府债券共净增11,567亿元，其中地方债为10,130亿元；政策性金 融债本月增量明显回落，仅为568亿元。 据路透统计，截至今日，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分 之二。 以下为2016年4月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币): 4月末 当月增减 当年累计增 减 合计 377,761 11,928 27,349 特殊结算成员 22,676 1,778 2,574 商业银行 238,403 8,086 17,209 全国性商业银行 186,426 6,409 12,618 城市商业银行 31,193 766 2,319 农村商业银行 16,744 1,004 2,128 保险机构 20,207 -357 -2,319 基金类 55,549 1,713 7,483 其中：商业银行理财产品 6,404 515 1,646 境外机构 6,056 349 30 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)