中国债市：商业银行4月债券托管增逾8,000亿，地方债仍担纲主力--中债登

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
路透上海5月9日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，4月债券托管量 增加1.19万亿元人民币，期末债券托管余额为37.78万亿元。其中商业银行当月增持量继续 上升，至8,086亿元，占总增量比例升至三分之二左右。 自3月开始，地方政府债发行对中债托管增量的助力作用开始显示，与此同时商业银行 单月托管增量也大幅提高。 按机构划分，紧跟在商业银行之后是基金类机构，4月为1,713亿元，其中商业银行理财 产品为515亿元；境外机构当月增持349亿元，信用社增持规模稍逊，非银机构中，保险机构 和券商托管量均有所下滑，保险公司的减少规模357亿元更为明显。 按债券品种看，4月政府债券共净增11,567亿元，其中地方债为10,130亿元；政策性金 融债本月增量明显回落，仅为568亿元。 据路透统计，截至今日，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分 之二。 以下为2016年4月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币): 4月末 当月增减 当年累计增 减 合计 377,761 11,928 27,349 特殊结算成员 22,676 1,778 2,574 商业银行 238,403 8,086 17,209 全国性商业银行 186,426 6,409 12,618 城市商业银行 31,193 766 2,319 农村商业银行 16,744 1,004 2,128 保险机构 20,207 -357 -2,319 基金类 55,549 1,713 7,483 其中：商业银行理财产品 6,404 515 1,646 境外机构 6,056 349 30 中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易 市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期 融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。 目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上 海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人