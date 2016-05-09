《中国新债预测》国开行一至七年债料低于二级，现券情绪向好有望助益

* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债 * 期限及招标金额：1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 * 招标时间：1/3/5年：5月10日9:30-10:30；7年：5月10日9:30-11:20 * 受访人数: 7位(银行、券商) * 预测区间：2.49%-2.62%；2.86%-3.94%；3.13%-3.22%；3.39%-3.45% * 预测均值: 2.53%；2.88%；3.15%；3.41% 路透上海5月9日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一至七年四期债。路透 调查显示，官方表态否认经济反转，现券二级情绪向暖，午后农发招标结果显示配置盘积极 性提高，均有望提振明日新债需求，预计中标结果将低于二级，预测均值分别为2.53%、2.8 8%、3.15%和3.41%。 “下午情绪还不错，农发的倍数很高，国开肯定会比二级低一点吧。 ”上海一银行交 易员表示，今天权威人士表态否认了经济反转，市场情绪整体都比较积极。 农发行下午招标的三年、五年和10年增发债，中标收益率分别为2.9679%、3.2416%和3. 4901%，对应投标倍数5.87倍、4.20倍和8.62倍。 人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是 U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实 情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。 北京一券商分析人士认为，官方表态今天明确否认了U型、V型反转，此前经济是否复苏 的担忧得到解除，至少因为看复苏而做空的力量受到了比较大的遏制，但短期利好可能也不 那么直接。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、 七年期品种的最新收益率为2.6379%、3.0233%、3.3005%和3.5227%。 明日招标四期债为该行今年第11期、第八期 、第六期 和第七期 的增发债，票面利率依次为2.55%、2.72%、2.96%和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第11、八、六、七期增发债 发行上限 1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：5月10日9:30-10:30 7年：5月10日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月12日 起息日 1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18 7年：2/25 分销期 5/11-5/12 上市日 5月16日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% (完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)