《中国新债预测》国开行一至七年债料低于二级，现券情绪向好有望助益

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债 * 期限及招标金额：1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 * 招标时间：1/3/5年：5月10日9:30-10:30；7年：5月10日9:30-11:20 * 受访人数: 7位(银行、券商) * 预测区间：2.49%-2.62%；2.86%-3.94%；3.13%-3.22%；3.39%-3.45% * 预测均值: 2.53%；2.88%；3.15%；3.41% 路透上海5月9日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一至七年四期债。路透 调查显示，官方表态否认经济反转，现券二级情绪向暖，午后农发招标结果显示配置盘积极 性提高，均有望提振明日新债需求，预计中标结果将低于二级，预测均值分别为2.53%、2.8 8%、3.15%和3.41%。 “下午情绪还不错，农发的倍数很高，国开肯定会比二级低一点吧。 ”上海一银行交 易员表示，今天权威人士表态否认了经济反转，市场情绪整体都比较积极。 农发行下午招标的三年、五年和10年增发债，中标收益率分别为2.9679%、3.2416%和3. 4901%，对应投标倍数5.87倍、4.20倍和8.62倍。 人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是 U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实 情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。 北京一券商分析人士认为，官方表态今天明确否认了U型、V型反转，此前经济是否复苏 的担忧得到解除，至少因为看复苏而做空的力量受到了比较大的遏制，但短期利好可能也不 那么直接。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、 七年期品种的最新收益率为2.6379%、3.0233%、3.3005%和3.5227%。 明日招标四期债为该行今年第11期、第八期 、第六期 和第七期 的增发债，票面利率依次为2.55%、2.72%、2.96%和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第11、八、六、七期增发债 发行上限 1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：5月10日9:30-10:30 7年：5月10日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月12日 起息日 1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18 7年：2/25 分销期 5/11-5/12 上市日 5月16日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% (完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人