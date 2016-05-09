《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月9日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
5月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间17:04时，1港元=0.83815人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为35.55%，低于上交易日收盘的37.44%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股 (元) 港元) 比价 工商银行 4.17 3.96 1.26 建设银行 4.65 4.74 1.17 中国银行 3.28 3.02 1.30 农业银行 3.07 2.69 1.36 招商银行 17.30 16.46 1.25 中信银行 5.61 4.62 1.45 交通银行 5.28 4.68 1.35 民生银行 9.22 7.06 1.56 中国人寿 20.47 16.94 1.44 中国平安 31.16 34.45 1.08 中国太保 25.96 25.20 1.23 中信证券 15.65 15.86 1.18 新华人寿 38.55 24.35 1.89 海通证券 14.60 12.12 1.44 华能国际 7.23 5.47 1.58 大唐发电 3.97 2.09 2.27 华电国际 5.10 3.91 1.56 中煤能源 4.78 3.19 1.79 中国神华 13.59 12.16 1.33 中国石油 7.20 5.35 1.61 兖州煤业 9.01 4.18 2.57 中国石化 4.64 5.19 1.07 上海石化 6.20 3.58 2.07 中海油服 12.31 6.06 2.42 仪征化纤 4.16 1.56 3.18 中国铝业 3.90 2.43 1.91 江西铜业 13.05 8.87 1.76 洛阳钼业 3.37 1.43 2.81 紫金矿业 3.09 2.57 1.43 马钢股份 2.50 1.58 1.89 鞍钢股份 3.86 3.17 1.45 重庆钢铁 2.54 1.15 2.64 海螺水泥 14.58 18.12 0.96 洛阳玻璃 27.00 4.58 7.03 京城机电 8.22 3.02 3.25 中联重科 4.12 2.36 2.08 金隅股份 8.11 5.06 1.91 中国国航 7.16 5.84 1.46 东方航空 6.92 4.37 1.89 南方航空 7.13 5.10 1.67 中国远洋 5.25 2.74 2.29 中海集运 4.12 1.65 2.98 中集集团 13.74 10.60 1.55 中海发展 6.05 5.04 1.43 宁沪高速 8.23 10.54 0.93 深高速 8.11 6.97 1.39 成渝高速 4.19 2.67 1.87 皖通高速 12.00 5.98 2.39 广深铁路 4.06 3.92 1.24 中国南车 9.15 7.21 1.51 中国交建 10.78 8.82 1.46 中国铁建 9.88 9.16 1.29 中国中铁 7.11 5.73 1.48 长城汽车 8.35 5.60 1.78 比亚迪 59.00 41.85 1.68 广汽集团 23.57 8.38 3.36 青岛啤酒 28.89 29.00 1.19 白云山 22.01 16.74 1.57 新华制药 11.09 4.56 2.90 海信科龙 7.24 3.60 2.40 南京熊猫 13.83 5.45 3.03 晨鸣纸业 8.22 5.53 1.77 上海医药 17.91 16.24 1.32 中兴通讯 13.58 10.20 1.59 东方电气 9.90 5.61 2.11 潍柴动力 7.68 8.64 1.06 东北电气 7.44 2.98 2.98 广船国际 24.38 11.72 2.48 昆明机床 7.81 2.85 3.27 一拖股份 9.68 4.05 2.85 北辰实业 4.09 2.30 2.12 创业环保 7.69 4.06 2.26 中国中冶 3.74 2.08 2.15 金风科技 15.14 11.56 1.56 丽珠 43.88 36.55 1.43 万科 24.43 18.80 1.55 郑煤机 5.91 3.15 2.24 大连港 5.62 3.11 2.16 山东墨龙 8.69 2.81 3.69 浙江世宝 25.28 8.09 3.73 复星医药 18.59 19.70 1.13 光大银行 3.56 3.34 1.27 东江环保 16.52 10.88 1.81 上海电气 7.80 3.19 2.92 广发证券 15.16 16.54 1.09 华泰证券 16.34 15.24 1.28 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人