重温稿-《中国新债预测》国开行一至七年债料低于二级，现券情绪向好有望助益

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 招标品种：国开行1/3/5/7年固息增发债 * 期限及招标金额：1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 * 招标时间：1/3/5年：5月10日9:30-10:30；7年：5月10日9:30-11:20 * 受访人数: 7位(银行、券商) * 预测区间：2.49%-2.62%；2.86%-3.94%；3.13%-3.22%；3.39%-3.45% * 预测均值: 2.53%；2.88%；3.15%；3.41% 路透上海5月9日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一至七年四期债。路透 调查显示，官方表态否认经济反转，现券二级情绪向暖，午后农发招标结果显示配置盘积极 性提高，均有望提振明日新债需求，预计中标结果将低于二级，预测均值分别为2.53%、2.8 8%、3.15%和3.41%。 “下午情绪还不错，农发的倍数很高，国开肯定会比二级低一点吧。 ”上海一银行交 易员表示，今天权威人士表态否认了经济反转，市场情绪整体都比较积极。 农发行下午招标的三年、五年和10年增发债，中标收益率分别为2.9679%、3.2416%和3. 4901%，对应投标倍数5.87倍、4.20倍和8.62倍。 人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是 U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实 情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。 北京一券商分析人士认为，官方表态今天明确否认了U型、V型反转，此前经济是否复苏 的担忧得到解除，至少因为看复苏而做空的力量受到了比较大的遏制，但短期利好可能也不 那么直接。 中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、 七年期品种的最新收益率为2.6379%、3.0233%、3.3005%和3.5227%。 明日招标四期债为该行今年第11期、第八期 、第六期 和第七期 的增发债，票面利率依次为2.55%、2.72%、2.96%和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第11、八、六、七期增发债 发行上限 1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：5月10日9:30-10:30 7年：5月10日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 5月12日 起息日 1年：5/9；3年：3/3；5年：2/18 7年：2/25 分销期 5/11-5/12 上市日 5月16日 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% (完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1