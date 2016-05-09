台湾汇市：台币量缩微贬续探近一个月新低，午后外资偏汇出惟出口商抛汇

* 台币量缩微贬续探近一个月新低 * 午后外资偏向汇出惟出口商抛汇 * 明日实质区间暂看32.350-32.450 路透台北5月9日 - 台币兑美元 周一量缩微贬续探近一个月新低，并录得连四 日跌势。交易员表示，午后外资汇出较为明显，且连休两日的韩元今日补贬意味浓厚，带动 台币扭转早盘区间微升态势，转而趋弱靠向区间低位的32.420。 他们指出，尽管美国4月非农就业岗位表现差于预期，但薪资成长并未衰退，支撑国际 美元持稳偏升，反倒是韩元因降息预期表现疲软，加以外资已连七日卖超台股逾700亿台币 ，恐拖累短线台币持续区间偏弱整理。 〞除非外资加大汇出力道，不然出口商在32.400上方还蛮多的，上面就有锅盖挡着。〞 一位大型公股银行交易员说。 资金流向方面，交易员指出，今日汇市交投量缩，外资买卖汇皆有惟午后略偏向汇出， 而出口商在32.380-32.420间抛汇意愿仍高，或有收敛台币贬幅，令台币暂在32.400上下整 理。 周一台币兑美元连续第三日收跌至32.417，创近一个月收盘新低，前低为4月14日的32. 436。今日主要交易区间在32.365-32.418，上日在32.375-32.420；预估明日台币区间在32. 350-32.450。 受美元仍强劲及韩股下滑所累，韩元 周一收跌1%至1,165.8，创六周低位， 上日收报1,154.3。 今日韩元领跌新兴亚币，因投资者预期韩国最早本周便会 降息，且令人失望的美国及中国经济数据加剧对于全球经济成长放缓的忧虑。 台湾股市周一再收跌0.18%续探逾两个半月新低，为连八日收低。证券交易所资料显示 ，今日外资及陆资在台股卖超72.11亿台币，连七个交易日卖超共计706.06亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度与上日同时段变化不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.443/32.463，上 日收在32.440。 美元兑一篮子主要货币周五上涨，因纽约联储总裁杜德利有关今年可能升息两次的言论 ，令投资人受4月美国非农就业岗位增幅逊于预期刺激的美元走软押注减少。 上周五公布的美国4月新增非农就业岗位16万个，为七个月来最少。经济学家原预计新 增逾20万个。路透调查显示，华尔街顶尖银行几乎完全放弃了对美国联邦储备理事会(美联 储)将在6月升息的预期，目前多数认为联储下次升息将是在9月。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.417 32.412 32.365-32.418 32.410 6.02 7.97 司 元太外汇经纪公 32.416 32.410 32.365-32.419 32.410 2.48 4.13 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.020/0.030 0.020/0.035 美元/台币六个月期 0.070/0.090 0.070/0.100 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 曾祥进)