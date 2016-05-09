《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月9日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
5月9日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间17:10时,1 美元=6.5062人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价 B股股 A/B股 (元) 价(美 比价 元) 仪电电 10.04 0.824 1.87 子 市北高 24.06 1.212 3.05 新 大众交 11.72 1.241 1.45 通 永生投 14.26 1.727 1.27 资 老凤祥 41.56 3.812 1.68 S中纺机 13.48 0.649 3.19 鼎立股 8.15 0.694 1.80 份 氯碱化 14.23 0.803 2.72 工 双钱股 23.39 1.188 3.03 份 海立股 11.96 0.798 2.30 份 浦东金 20.89 1.671 1.92 桥 外高桥 19.14 1.878 1.57 ST联华 11.39 1.224 1.43 锦江投 35.04 1.958 2.75 资 中路股 34.9 2.809 1.91 份 金山开 15.77 0.923 2.63 发 海欣股 14.41 0.777 2.85 份 耀皮玻 6.33 0.646 1.51 璃 大江股 9.03 0.619 2.24 份 上柴股 12.56 0.847 2.28 份 丹化科 5.98 0.578 1.59 技 上海三 17.03 1.451 1.80 毛 友谊股 12.76 1.581 1.24 份 上工申 13.71 1.076 1.96 贝 上海机 19.74 2.247 1.35 电 宝信软 21.24 1.88 1.74 件 上海物 14.12 1.026 2.12 贸 自仪股 15.42 1.474 1.61 份 上海普 41.65 1.771 3.61 天 陆家嘴 38.61 3.336 1.78 华新水 6.7 0.652 1.58 泥 锦江股 39.88 2.888 2.12 份 鄂尔多 7.78 0.882 1.36 斯 华电能 5.01 0.507 1.52 源 SST天海 6.11 0.528 1.78 大名城 10.4 0.888 1.80 东方通 7.6 0.741 1.58 信 黄山旅 24.13 2.053 1.81 游 开开实 15.72 1.296 1.86 业 海南航 3.16 0.635 0.76 空 ST轻骑 5.32 0.515 1.59 振华重 4.3 0.495 1.34 工 锦州港 4.3 0.53 1.25 九龙山 5.78 0.617 1.44 凌云股 12.59 1.313 1.47 份 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人