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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 17:11 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月9日

5月9日 - 
 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间17:10时,1        
 美元=6.5062人民币          )                             
                                                               
  公司名      A股代码        B股代码     A股股价  B股股   A/B股
                                          (元)    价(美   比价
                                                   元)    
  仪电电                                   10.04   0.824   1.87
 子                                                       
  市北高                                   24.06   1.212   3.05
 新                                                       
  大众交                                   11.72   1.241   1.45
 通                                                       
  永生投                                   14.26   1.727   1.27
 资                                                       
  老凤祥                                   41.56   3.812   1.68
                                                          
  S中纺机                                  13.48   0.649   3.19
  鼎立股                                    8.15   0.694   1.80
 份                                                       
  氯碱化                                   14.23   0.803   2.72
 工                                                       
  双钱股                                   23.39   1.188   3.03
 份                                                       
  海立股                                   11.96   0.798   2.30
 份                                                       
  浦东金                                   20.89   1.671   1.92
 桥                                                       
  外高桥                                   19.14   1.878   1.57
                                                          
  ST联华                                   11.39   1.224   1.43
                                                          
  锦江投                                   35.04   1.958   2.75
 资                                                       
  中路股                                    34.9   2.809   1.91
 份                                                       
  金山开                                   15.77   0.923   2.63
 发                                                       
  海欣股                                   14.41   0.777   2.85
 份                                                       
  耀皮玻                                    6.33   0.646   1.51
 璃                                                       
  大江股                                    9.03   0.619   2.24
 份                                                       
  上柴股                                   12.56   0.847   2.28
 份                                                       
  丹化科                                    5.98   0.578   1.59
 技                                                       
  上海三                                   17.03   1.451   1.80
 毛                                                       
  友谊股                                   12.76   1.581   1.24
 份                                                       
  上工申                                   13.71   1.076   1.96
 贝                                                       
  上海机                                   19.74   2.247   1.35
 电                                                       
  宝信软                                   21.24    1.88   1.74
 件                                                       
  上海物                                   14.12   1.026   2.12
 贸                                                       
  自仪股                                   15.42   1.474   1.61
 份                                                       
  上海普                                   41.65   1.771   3.61
 天                                                       
  陆家嘴                                   38.61   3.336   1.78
                                                          
  华新水                                     6.7   0.652   1.58
 泥                                                       
  锦江股                                   39.88   2.888   2.12
 份                                                       
  鄂尔多                                    7.78   0.882   1.36
 斯                                                       
  华电能                                    5.01   0.507   1.52
 源                                                       
  SST天海                                   6.11   0.528   1.78
                                                          
  大名城                                    10.4   0.888   1.80
                                                          
  东方通                                     7.6   0.741   1.58
 信                                                       
  黄山旅                                   24.13   2.053   1.81
 游                                                       
  开开实                                   15.72   1.296   1.86
 业                                                       
  海南航                                    3.16   0.635   0.76
 空                                                       
  ST轻骑                                    5.32   0.515   1.59
                                                          
  振华重                                     4.3   0.495   1.34
 工                                                       
  锦州港                                     4.3    0.53   1.25
                                                          
  九龙山                                    5.78   0.617   1.44
                                                          
  凌云股                                   12.59   1.313   1.47
 份                                                       
 
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）
          
  中国股市报导                        中国已公布新股发行上市日           
                                      程表                       
  香港股市报导                        香港已公布新股发行上市日             
                                      程表                       
  美国股市报导                        中国新股新闻                           
  台湾股市报导                        香港新股新闻                           
  中国新闻                            中国股市观察                           
  香港新闻                            香港股市观察                           
  台湾新闻                            中国个股业绩                           
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