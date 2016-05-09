《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月9日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
5月9日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间17:11时,1 港元=0.8382人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股 B股股 A/B股 价(元) 价(港 比价 元) 深物业 12.60 6.97 2.16 南玻 10.75 6.27 2.05 深康佳 4.79 2.77 2.06 ST中华 10.65 5.12 2.48 ST中冠 47.75 19.26 2.96 深深宝 15.88 8.78 2.16 深华发 20.88 7.40 3.37 深赤湾 15.19 12.01 1.51 特力 61.27 19.53 3.74 飞亚达 11.03 7.08 1.86 一致药业 65.80 40.50 1.94 深深房 10.02 5.45 2.19 ST盛润 7.21 5.88 1.46 深南电 10.28 4.66 2.63 深纺织 11.90 7.38 1.92 方大集团 16.36 7.01 2.78 深国商 25.99 10.35 3.00 深赛格 10.50 4.95 2.53 宝石 7.27 4.88 1.78 小天鹅 29.21 24.02 1.45 粤高速 5.38 3.95 1.62 晨鸣纸业 8.22 5.79 1.69 ST珠江 9.84 5.83 2.01 美菱电器 5.91 4.25 1.66 大冷股份 9.74 5.85 1.99 粤电力 5.32 4.03 1.57 佛山照明 9.06 5.98 1.81 江铃汽车 24.09 19.28 1.49 沙隆达 10.70 6.82 1.87 苏常柴 8.13 4.70 2.06 威孚高科 18.10 16.43 1.31 古井贡酒 40.21 27.68 1.73 ST东海 13.32 6.27 2.53 长安汽车 14.31 11.09 1.54 京东方 2.33 1.89 1.47 鲁泰 10.82 10.08 1.28 本钢板材 6.10 2.48 2.93 张裕 37.81 23.98 1.88 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人