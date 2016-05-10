重温稿-台湾货币市场：外资汇出对市况影响小，暂无碍短率市场平稳宽裕

* 外资汇出但尚无碍资金情势 * 短票市场承做平稳 * RP市场市况相对平静 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间拆款利率周一大致平稳。资金调度人士指出，近期外资 频频卖超台股，也有汇出，外商银资金普遍不若先前充裕。只不过交易员表示，外商银游资 虽有短少，但尚无碍平稳充裕的市况。 交易员称，一般而言外商银行的资金不像先前那么多，但他们也不至于要反手借钱。目 前尚在5月提存期初，但市场普遍对于5月底缴税季节高峰没有太放心，仍有不少银行目前先 将资金落短，希望月底仍保有较多调度余裕。 〞先落月底，目前先不跨月，〞一家中型银行交易员表示。她也表示，倒也不是月底前 有特殊的资金用途，但为免出现月底调度困难的情况，因此目前月底前保留较多资金。 也有另一家大型银行指出，近期市况平平，台湾央行对于短钱收受态度一般，虽有打折 冲销，但也不至于很消极。市况尚属平稳。 截至周一，外资已经连七个交易日卖超台股共计706.06亿台币。今日台币 午后 因外资偏向汇出而小贬作收，续探近一个月新低。 本地时间17:14 今日收盘 上日收盘 台币兑美元 32.417 32.412 台湾加权股价指数<.TWII 8,131.83 8,146.43 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.230% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.310% 0.200-0.305% --两周拆款利率区间 0.230-0.313% 0.230-0.310% **票券商卖短票先跨月** 短票方面，票券商交易员指出，5月提存期变数颇多，虽然目前资金宽松，但综所税的 缴交因素可能引发的紧缩效果，市场不敢大意。今日票券商大多以跨月的短票做交易最大宗 ，希望能先以跨月的短票承做来预备可能紧俏的后市。 他们也说，目前还不知道跨月拆款可能供应的情况，因此还是先以短票卖断来预先准备 。目前隐约感觉大型银行倾向宽松，在票、拆市场都有供应资金。 今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交在0.30%，同上日 ；不过低位0.28-0.29%也渐渐多一些。 台湾央行周一共发行5,199.3亿台币定存单，与今日存单到期金额5,202.3亿相较，定 存单发行余额减3亿台币。 本周台湾央行定存单到期金额1兆9,252亿台币，本周余日的定存单分布大致为：周二1, 904亿、周三4,840.5亿、周四1,631.2亿以及周五5,674亿台币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为180亿台币，累计超额准备1,469亿台币、加 计前期1%的超额准备为2,643亿台币。 **RP市况平平** 债券附买回(RP)市场方面，市场资金仍偏向宽裕，尤其是投信的资金颇为不少，但也没 有太积极进场抢券的打算，市况平平。 一位大型证券商交易员则表示，目前尚在期初，对于月底的缴税的变数仍不敢轻忽，估 计要到中旬以后就会积极找寻跨月资金，以为月底可能的紧俏情势预估准备。 〞这周应该是平淡一点，〞一位大型证券商交易员表示。他也说，本周虽有两年期定存 单的标售，金额300亿台币，虽比最早时的100亿台币多了200亿，但以目前市场资金宽松的 情势，影响甚小。 也有票券商交易员表示，银行客户对利率的坚持稍有放松，使得承做区间的高位略有向 下移的倾向。 〞有些银行本来蛮坚持的，但也慢慢放弃了，〞一位大型票券商交易员表示。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，略同上日；短天期 及一个月天期公司债附买回利率也大致同上日在0.37-0.39%。 大型票券商与金融机构承作债券附买回利率也大致持平；今日短天期公债附买回利率区 间在0.23-0.25%；公司债附买回利率成交0.23-0.30%；与银行承做的债券附买回利率主要成 交在0.28-0.30%，和上日相似，但多往0.28%靠拢。(完) (审校 林高丽/张喜良)