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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 17:53 BJT

中国新债：青岛下周一招标发行78亿一般和专项地方债，期限三至10年

路透上海5月9日 - 中国青岛市财政局周一公告称，将于下周一(16日)招标发行总额78亿元人民币一般和专项地方债，一般债包括三年、五年、七年和10年四个品种，发行规模39亿元；专项债则为5-10年三个品种，发行量亦为39亿元。

上述债券为青岛市今年第一批一般和专项债，全部为新增债券。大公国际资信评估有限公司对债券评级为AAA。

具体发行规模和招标时间如下：

类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 3.9 5月16日9:30-10:10 5月17日

五年 11.7

七年 11.7

10年 11.7 专项债券 五年 19.5 5月16日10:30-11:10 5月17日

七年 7.8

10年 11.7

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

据路透统计，截至今日，今年以来地方债已发行逾2万亿，其中公开招标方式占约三分之二。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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