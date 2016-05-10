修正-亚洲橡胶：TOCOM期胶触及四周低点，尾随上海期胶挫跌(5月9日)

(更正：标题中的“上海期交”应为“上海期胶”。第一段补上漏字“期胶”。)
路透东京5月9日 - 指标东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一连续第五个交易日下跌，下探四周低点，交易商称此乃因中国贸易数据令人失望，带动上海期胶重挫，引发东京期胶卖压。
TOCOM期胶开盘上涨，受助于油价走高及日圆兑美元贬值，但在上海期胶面临压力之后回吐涨幅。
TOCOM-10月期胶 <0#2JRU:>收跌2.8日圆或1.5%，报每公斤180.7日圆，之前曾触及4月11日以来最低水准每公斤180.0日圆。
“由于疲软的中国贸易数据打击上海期胶，东京期胶也随之下跌，”Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa说。
中国4月进出口降幅均超出预期，凸显出国内外需求疲软，并令对中国经济复苏的预期降温。
上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌505元人民币，收于每吨11,785元人民币。
利好的方面是，油价周一跳涨，因加拿大油砂区域野火导致逾100万桶/日的产能被关闭，进一步助力过去几周油市的大幅收紧。
美元兑日圆周一触及10日高位，此前日本财务大臣麻生太郎表示，如果日圆波幅太剧烈，足以损及该国贸易和经济，当局准备干预汇市。
不过，Tazawa说，考虑到市场人气低迷，TOCOM指标期胶料将试探4月低点每公斤175.6日圆。
“如果跌破该点位，则可能会跌至170日圆下方，”Tazawa说。
新加坡商品交易所(SICOM)6月期胶 最新报每公斤145.1美分，下跌2.2美分。(完)
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