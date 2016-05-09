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亚洲 | 2016年 5月 9日 星期一 18:30 BJT

路透基点：多哈银行涉足亚洲，约八家银行参加其台北路演--TRLPC

路透香港5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，多哈银行(Doha Bank QSC)周一在台北举行了路演，向几家银行简要介绍了其财务状况及卡塔尔经济前景。

大约八家银行的代表参加了路演，兆丰国际商业银行进行了协调。

一位消息人士称，多哈银行在亚洲寻求1亿美元三年期贷款，但尚未委托该交易。

多哈银行于2015年12月签署了5.75亿美元两年期优先无担保定期银团贷款，为2007年以来的首次。中国银行、中国建设银行、德国商业银行、荷兰安智银行(ING)、瑞穗银行以及富国银行担任牵头行兼簿记行，富国银行还担任协调行、文件准备行和额度代理行。

多哈银行债信评级为A2/A–/A+ (穆迪/标准普尔/惠誉)。(完)

(编译 于春红; 审校 刘秀红)

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